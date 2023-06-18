Кэтрин Зета-Джонс восхитила фото со свадьбы со старшим на 25 лет Майклом Дугласом

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала фото со своей свадьбы с актером Майклом Дугласом, который на 25 лет старше ее.

В частности, знаменитость опубликовала снимок, где папа Дэвид вел ее под венец. Актриса была одета в белое платье, лицо скрывала фата, а в руках она держала немалый букет цветов. Тем временем папа актрисы Дэвид в костюме вел дочь к будущему мужу.

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Артистка опубликовала фото с родным человеком по случаю Дня отца. Знаменитость поздравила папу с праздником и адресовала ему немало приятных слов.

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Поздравляю моего папу с Днем отца. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Я буду любить тебя всегда", — отметила Кэтрин.

Также актриса поздравила и своего мужа, актера Майкла Дугласа. Знаменитость опубликовала снимок, на котором ее возлюбленный изображен с их детьми, которые тогда еще были подростками. Также на фото был отец Майкла Дугласа, актер Кирк Дуглас, которого не стало 5 февраля 2020 года.

Майкл Дуглас с детьми и отцом / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Поздравляю с Днем отца моего мужа Майкла Дугласа, лучшего отца, которого только могли иметь мои дети. И мой тесть Кирк, мы любим тебя и скучаем по тебе", — растрогала Кэтрин.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о том, как украинские знаменитости поздравляют с Днем отца. Известные звезды публикуют семейные фото и видео с родными и близкими людьми.

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