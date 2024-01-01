Кэтрин Зета-Джонс восхитила кадрами, как с 79-летним Дугласом в Индии Новый год встречала

Супруги показали свое празднование Нового года с детьми.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов семейным контентом с мужем, американским актером Майклом Дугласом.

Семья вместе с детьми находится в Индии. В частности, в своем Instagram артистка показала, как проходила их новогодняя ночь. Сначала Кэтрин поделилась кадрами с автомобиля. Актриса с мужем в праздничных нарядах направлялись на празднование Нового года.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Впоследствии Зета-Джонс в своих сторис запостила фотографию огромного стола. По ее словам, они с семьей организовали обед за самым длинным столом в Индии.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Уже во время празднования Кэтрин опубликовала кадры с Майклом, где они улыбающиеся стояли на фоне здания.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дуглас также был активен в своем фотоблоге. Актер показал, что все это время их с Кэтрин дети тоже были вместе с ними. В частности, в канун Нового года они все устроили совместный обед с видом на Бенгальский залив. Звезда был очень счастлива встречать праздники именно в Индии.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми отпраздновали Новый год / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Вот и мы на Бенгальском заливе. Это просто чрезвычайная страна – Индия, особенно юг. Никогда здесь раньше не был. И просто волшебные люди и прекрасное время. Скромный обед здесь с семьей. Мы все прекрасно проводим время. Желаю всем замечательных праздников и счастливого Нового года", – написал Дуглас.

Отметим, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Рождество праздновали также в Индии. Вместе с детьми супруги позировали на фоне живописного пейзажа.

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