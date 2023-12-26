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Кэтрин Зета-Джонс восхитила редким фото с детьми-красавцами от 79-летнего Майкла Дугласа

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1498
Время на прочтение
1 мин
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Кэтрин Зета-Джонс восхитила редким фото с детьми-красавцами от 79-летнего Майкла Дугласа

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Артистка показала, как они провели Рождество.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов редким фото с детьми и мужем, американским актером Майклом Дугласом.

В своем Instagram артистка показала, как они в семейном кругу провели Рождество. К слову, семейство на днях отправилось в путешествие в Индию, поэтому именно там встретило важный праздник.

Вместе с Майклом Дугласом и Кэтрин Зетой-Джонс Рождество праздновали и их дети. Актриса опубликовала фото с ними. Семья позировала на фоне живописного пейзажа. 23-летний Дилан и 20-летняя Кери стояли рядом с родителями, нежно обняв их. Все они были одеты в летний легкий наряд, а образ дополнили солнцезащитными очками.

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дети / © instagram.com/catherinezetajones
Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дети / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала, как в Германии праздновала Рождество. Этот праздничный день Наталья Егорова провели с их сыновьями и дочерью.

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Дата публикации
Просмотры
1498
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