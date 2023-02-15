Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кэтрин Зета-Джонс восхитила видео, как с Майклом Дугласом и детьми отрывается в ночном клубе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2079
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кэтрин Зета-Джонс восхитила видео, как с Майклом Дугласом и детьми отрывается в ночном клубе

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Знаменитое семейство в клубе праздновало День святого Валентина.

Британская актриса, звезда сериала "Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников семейным контентом.

Знаменитость показала, как с мужем, 78-летним актером Майклом Дугласом, 22-летним сыном Диланом и 19-летней дочерью Кэрис праздновала День святого Валентина.

Провести праздник они решили в семейном кругу. Однако семья провела время не дома, а в ночном клубе. Кэтрин с мужем и детьми отрывалась под громкую музыку и устраивала зажигательные танцы.

"Всем счастливого Дня святого Валентина", – подписала ролик знаменитость.

В комментариях под видео поклонники просто засыпали их комплиментами. Фанаты писали, что Кэтрин и Майкл просто возвращают веру в настоящую любовь.

  • Когда я вижу эту семью, моя вера в любовь возвращается
  • Семья, которую я хочу иметь
  • Я никогда не думал, что увижу, как Майкл танцует под эту песню

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2079
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация