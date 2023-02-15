Кэтрин Зета-Джонс восхитила видео, как с Майклом Дугласом и детьми отрывается в ночном клубе

Знаменитое семейство в клубе праздновало День святого Валентина.
Британская актриса, звезда сериала "Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников семейным контентом.
Знаменитость показала, как с мужем, 78-летним актером Майклом Дугласом, 22-летним сыном Диланом и 19-летней дочерью Кэрис праздновала День святого Валентина.
Провести праздник они решили в семейном кругу. Однако семья провела время не дома, а в ночном клубе. Кэтрин с мужем и детьми отрывалась под громкую музыку и устраивала зажигательные танцы.
"Всем счастливого Дня святого Валентина", – подписала ролик знаменитость.
В комментариях под видео поклонники просто засыпали их комплиментами. Фанаты писали, что Кэтрин и Майкл просто возвращают веру в настоящую любовь.
- Когда я вижу эту семью, моя вера в любовь возвращается
- Семья, которую я хочу иметь
- Я никогда не думал, что увижу, как Майкл танцует под эту песню
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