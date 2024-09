Кэтрин Зете-Джонс – 55: как изменилась актриса, кризисы в отношениях с Дугласом и секрет ее молодости

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 25 сентября отмечает день рождения.

В честь 55-летия звезды редакция ТСН.ua предлагает посмотреть, как Кэтрин Зета-Джонс менялась с годами и какие испытания ее постигли на пути.

Знаменитость родилась в Уэльсе, расположенном в Великобритании. Возрастала она в семье швеи и владельца завода сладостей. Еще с детства Кэтрин мечтала об актерской карьере, поэтому покинула школу и поступила в художественный колледж на специальность музыкального искусства и театра.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с мамой / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Вскоре Зета-Джонс начала играть в местном театре. А уже в 14 лет она с успехом прошла прослушивание на роль в мюзикле "Игры в пижаме". К 18 годам актриса снялась еще в нескольких постановках.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

В итоге первый кинодебют Кэтрин Зеты-Джонс произошел после ее приезда во Францию, когда она снялась в фильме "1001 ночь".

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Еще больше узнаваемости актрисе подарили съемки в комедийном драматическом сериале "The darling buds of May". А потом она постепенно начала появляться в больших кинокартинах и сериалах. В частности, кардинально сменил карьеру Кэтрин сериал "Титаник", ведь после его съемок актрису заметил известный режиссер Стивен Спилберг. Он порекомендовал Зету-Джонс как актрису своему коллеге Мартину Кэмпбеллу. И в результате звезда снялась в культовом для нее фильме "Маска Зорро" и стремительно начала набирать обороты в Голливуде благодаря фильмам "Ловушка", "Призраки" и другим.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с детьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Много критики и огласки знаменитости принесли фильмы "Трафик" и "Чикаго". За последний она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

В течение следующего десятилетия на пике популярности актриса сыграла в ряде фильмов, среди которых "Невыносимая жестокость", "Двенадцать друзей Оушена", комедия "Терминал" и романтическая комедия "Вкус жизни".

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Интересно, что у Кэтрин-Зета Джонс также была небольшая музыкальная карьера в 1990-х годах. Среди ее репертуара – песни "In the Arms of Love", "I Can't Help Myself" и "True Love Ways".

После того, как Зета-Джонс в течение нескольких лет непрерывно посвящала себя карьере, она стала более тщательно выбирать проекты, в которых участвовать. Не раз актерскую карьеру звезда ставила на паузу, поскольку посвящала время себе и семье.

Кэтрин Зета-Джонс с семьей / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с детьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с дочкой / Фото: instagram.com/catherinezetajones

И за последние годы актриса появилась в популярном серале "Венздей", приняла участие в нескольких рекламных кампаниях и до сих пор поддерживает разные благотворительные инициативы.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс с сыном / Фото: Associated Press

Также не секрет, что актриса выглядит потрясающе в свои 55 лет. На самом же деле, по словам Кэтрин, она не ложилась под нож пластического хирурга, а ее секрет молодости гораздо проще – здоровое питание без продуктов обработки, водный баланс и спорт. К слову, на фоне старения женщин актриса в свое время также поднимала острый вопрос эйджизма в Голливуде. Знаменитость возмущалась, почему для женщин за 40 лет дается гораздо меньше ролей в кинокартинах и требовала перемен.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

В личной жизни Кэтрин Зеты-Джонс сейчас царит гармония. Звезда около 24 лет состоит в браке со старшим на 25 лет актером Майклом Дугласом. Пара воспитывает двоих детей – 23-летнего сына Дилана и 21-летнюю дочь Кэрис.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Супругов называют одной из самых крепких пар шоубизнеса. Как делился Дуглас, в актрисе его привлекла не только профессиональная игра в кадре, но и ее увлечение гольфом. Когда звезда узнал, что он празднует день рождения в один день с Кэтрин, то сразу ей сказал, что "станет отцом ее детей".

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс с семьей / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с семьей / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с семьей / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с семьей / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом и дочерью / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их сын / Фото: Associated Press

Однако идеальные отношения у супругов были не всегда. Дело даже доходило до мыслей о разводе. В частности, в 2010 году у Майкла был диагностирован рак горла, а в следующем году Кэтрин лечила биполярное расстройство. Благодаря поддержке друг друга у них обоих получилось полностью вылечиться. Однако эти сверхсложные периоды все равно расшатали отношения пары и повлекли за собой серьезный кризис. К счастью, звездам удалось все наладить. Так что сейчас счастливая семья в своих соцсетях транслирует, как вместе с детьми путешествует или проводит время наедине.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас с детьми / Фото: instagram.com/catherinezetajones

К слову, в этот же день, 25 сентября, актер Майкл Дуглас отмечает юбилей. Поэтому редакция ТСН.ua рассказала, как выглядел 80-летняя знаменитость в молодости и с кем он был в браке до Кэтрин Зеты-Джонс.

