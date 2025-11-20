Кевин Спейси стал бездомным после громкого скандала: оскароносный актер заявил о финансовом кризисе

Кевин Спейси / © Associated Press

Оскароносный актер Кевин Спейси впервые публично признал, что остался без постоянного жилья после громких скандалов с обвинениями в домогательствах.

По словам артиста, его финансовые возможности существенно сократились, а стабильных поступлений почти нет. В результате он постоянно ищет себе жилье, ведь не имеет возможности снимать его на постоянной основе. Актер отметил, что хоть его расходы остаются большими, дело никогда не доходило до официального банкротства.

«Я живу в отелях, в Airbnb, там, где есть работа. У меня буквально нет дома — именно это пытаюсь объяснить», — рассказал Спейси, пишет Page Six.

Дважды лауреат премии «Оскар» признался, что нынешний период напоминает ему начало карьеры, когда приходилось постоянно переезжать в поисках новых ролей. Несмотря на последствия «отмены» в Голливуде, Спейси не опускает рук и пытается вернуться к работе в индустрии.

Отметим, за последние годы на актера подали десятки заявлений о неподобающем поведении и домогательствах — его обвинили более 30 мужчин. Часть дел Спейси выиграл в суде, а в других его признали невиновным или не ответственным. Он также был обязан выплатить почти 31 миллион долларов компании Media Rights Capital, которая работала над сериалом «Карточный домик».

К слову, несмотря на репутационный удар, весной этого года Спейси получил свою первую роль после длительной паузы — хоть и в малобюджетном проекте. Актер продолжает отрицать все обвинения и настаивает на своей невиновности.

