Кевин Спейси в суде опроверг свою причастность к семи сексуальным преступлениям

В настоящее время против актера выдвинуто 12 обвинений в домогательствах.

Голливудский актер Кевин Спейси отрицает свою причастность к семи сексуальным преступлениям, в которых его обвиняют в Великобритании.

Актер вышел на видеосвязь во время заседания Лондонского суда в пятницу, 13 января. В ходе заседания Спейси заверил, что нет отношения к делам о сексуальном насилии над тремя мужчинами в период с 2004 по 2015 годы, когда он являлся художественным руководителем театра "Олд Вик" в Лондоне, пишет Associated Press.

Однако против актера остаются открытыми еще 12 уголовных производств по домогательствам и действиям сексуального характера к другим мужчинам. Они касаются периода с 2001 по 2013 год. Сейчас известно, что судебное заседание по этим делам запланировано на 6 июня 2023 года в Олд-Бейле, месте проведения самых громких уголовных процессов в Великобритании.

Отметим, что сейчас спейси уволили под залог. Он находится в США.

Напомним, в октябре суд признал Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных притязаниях к актеру Энтони Рэппа. Суд в Нью-Йорке признал, что Рэпп не смог доказать причастность Спейси.

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