Кевин Спейси в Венеции впервые публично выразил поддержку Украине

Актер отметил важность помощи украинцам, пострадавшим от войны, и в частности отметил благотворительную деятельность украинской продюсерши Эльвиры Гавриловой-Патерсон.

«В настоящее время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, помогающий женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки», — сказал Спейси.

Его слова стали символическим жестом в сторону Украины и вызвали тёплые отзывы среди участников происшествия.

Венецианский кинофестиваль в этом году ознаменовался и другим моментом – презентацией трейлера научно-фантастического фильма Holiguards Saga – The Portal of Force, в котором Кевин Спейси сыграл одну из ключевых ролей. Лента стала феерическим возвращением актера на большие экраны после продолжительной паузы.

Фильм рассказывает о противостоянии двух сверхъестественных группировок и женщине, которая неожиданно узнает, что является дочерью враждующих лидеров. Именно он может стать ключом к завершению многолетнего конфликта.

Бюджет картины составил 10 миллионов долларов. Съемки проходили в Мексике в течение 2023-2024 годов, а постпродакшн обеспечила компания Elledgy Media Group. В ленте, кроме Спейси, сыграли Дольф Лундгрен, Тайрис Гибсон, Бриана Гилдебранд и Эрик Робертс. Также запланирована целая сага из трех частей: продюсеры подтвердили работу над финансированием двух следующих фильмов, часть сцен которых планируют снимать в Португалии.

Важной частью вечера стало вручение престижной премии Better World Fund. В этом году почетное отличие получила украинская продюсерша, основательница Elledgy Media Group и благотворительница Эльвира Гаврилова-Патерсон. Символично, что награду ей лично вручил Кевин Спейси.

«Кино всегда было о людях. Без людей не существует историй, эмоций и возможности прикасаться к сердцам. Наибольшей честью для меня сотрудничество с Кевином Спейси», — сказала Гаврилова-Патерсон во время церемонии.

Организаторы напомнили, что в прошлом году лауреатом этой же премии стал другой голливудский титан Кевин Костнер. На этот раз награда отправилась в Украину, подчеркнув весомый вклад нашей страны в мировое культурное пространство.