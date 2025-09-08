- Дата публикации
Кевин Спейси в Венеции впервые публично выразил поддержку Украине
Голливудский актер Кевин Спейси во время событий Венецианского кинофестиваля впервые публично выразил поддержку Украине. Его речь прозвучала на церемонии международной организации Better World Fund, традиционно отмечающей деятелей культуры, искусства и гуманитарной сферы.
Актер отметил важность помощи украинцам, пострадавшим от войны, и в частности отметил благотворительную деятельность украинской продюсерши Эльвиры Гавриловой-Патерсон.
«В настоящее время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, помогающий женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки», — сказал Спейси.
Его слова стали символическим жестом в сторону Украины и вызвали тёплые отзывы среди участников происшествия.
Венецианский кинофестиваль в этом году ознаменовался и другим моментом – презентацией трейлера научно-фантастического фильма Holiguards Saga – The Portal of Force, в котором Кевин Спейси сыграл одну из ключевых ролей. Лента стала феерическим возвращением актера на большие экраны после продолжительной паузы.
Фильм рассказывает о противостоянии двух сверхъестественных группировок и женщине, которая неожиданно узнает, что является дочерью враждующих лидеров. Именно он может стать ключом к завершению многолетнего конфликта.
Бюджет картины составил 10 миллионов долларов. Съемки проходили в Мексике в течение 2023-2024 годов, а постпродакшн обеспечила компания Elledgy Media Group. В ленте, кроме Спейси, сыграли Дольф Лундгрен, Тайрис Гибсон, Бриана Гилдебранд и Эрик Робертс. Также запланирована целая сага из трех частей: продюсеры подтвердили работу над финансированием двух следующих фильмов, часть сцен которых планируют снимать в Португалии.
Важной частью вечера стало вручение престижной премии Better World Fund. В этом году почетное отличие получила украинская продюсерша, основательница Elledgy Media Group и благотворительница Эльвира Гаврилова-Патерсон. Символично, что награду ей лично вручил Кевин Спейси.
«Кино всегда было о людях. Без людей не существует историй, эмоций и возможности прикасаться к сердцам. Наибольшей честью для меня сотрудничество с Кевином Спейси», — сказала Гаврилова-Патерсон во время церемонии.
Организаторы напомнили, что в прошлом году лауреатом этой же премии стал другой голливудский титан Кевин Костнер. На этот раз награда отправилась в Украину, подчеркнув весомый вклад нашей страны в мировое культурное пространство.