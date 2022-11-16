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Кевина Спейси обвинили в семи преступлениях сексуального насилия

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Кевина Спейси обвинили в семи преступлениях сексуального насилия

Кевин Спейси / Фото: Associated Press

Против актера выдвинули новые обвинения.

Известного американского актера Кевина Спейси обвинили в семи новых преступлениях сексуального характера, которые он якобы совершил в Великобритании.

Против знаменитости будут предъявлены обвинения, которые он совершил против одного мужчины в период с 2001 по 2004 год.

В частности, уголовные обвинения против Спейси включают три пункта в непристойном нападении на одного мужчину, три пункта в сексуальном насилии и один пункт в побуждении человека к сексуальным действиям без согласия.

Кевин Спейси / © Associated Press
Кевин Спейси / Фото: Associated Press

"Прокуратура санкционировала дополнительные уголовные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных насильственных действий против одного человека в период с 2001 по 2004 год. Прокуратура также санкционировала одно обвинение в побуждении человека к сексуальным действиям без согласия. Полномочия выдвинуть обвинения вытекают из виду доказательств, собранных столичной полицией во время расследования", — сообщила руководительница специального отдела борьбы с преступностью Розмари Эйнсли, пишет Daily Mail.

В июне 2023 года Кевин Спейси предстанет перед судом. Тем временем актер отрицает все обвинения.

Напомним, недавно Кевин Спейси выиграл суд по делу о сексуальных домогательствах к актеру Энтони Рэппу. Суд в Нью-Йорке признал, что Рэпп не смог доказать причастность Спейси.

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Дата публикации
Просмотры
777
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