Кевина Спейси оправдали по делу о секс-домогательствах к мужчинам: актер расплакался в суде

Голливудского актера и режиссера Кевина Спейси оправдали по всем обвинениям в сексуальных домогательствах к мужчинам.

Приговор звезде сериала "Карточный домик" вынесли 26 июля, в день его рождения. Спейси исполнилось 64 года.

Двухкратный обладатель "Оскара" был оправдан по девяти пунктам обвинения, учитывая сексуальное насилие и принуждение человека к сексуальным действиям без согласия, пишет The New York Post.

Актеру угрожало пожизненное заключение, если его вина будет доказана. Когда Кевину Спейси зачитывали приговор, он расплакался прямо в зале суда.

Кевин Спейси / Фото: Associated Press

Отметим, что секс-скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в 2017 году. Тогда четверо мужчин обвинили актера в сексуальных преступлениях, которые, по утверждению истцов, имели место в период с 2004 по 2013 год. В тот момент Спейси работал художественным руководителем в историческом лондонском театре "Олд Вик".

Спейси не признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения, заявив, что любые встречи с мужчинами происходили по взаимному согласию.

Из-за секс-скандала карьера Кевина Спейси остановилась. Его уволили из сериала "Карточный домик", где он играл одну из главных ролей. Также не был выпущен фильм "Гор", который уже был снят со Спейси. Сцены с участием Спейси в ленте "Все деньги мира" пересняли с Кристофером Пламмером. А драма "Клуб миллиардеров", снятая в 2016 году, все же вышла, но в ограниченном прокате и только в 2018 году.

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