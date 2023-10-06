Кевина Спейси после громкого секс-скандала экстренно госпитализировали в Узбекистане

Голливудского актера Кевина Спейси экстренно госпитализировали в больницу во время поездки в Узбекистан, куда он приехал на Ташкентский кинофестиваль.

Звезду фильма "Красота по-американски" попал в больницу прямо с экскурсии по музею Афросияб в древнем Самарканде. Как рассказали источники The Sun, у актера во время мероприятия заняла рука, являющаяся одним из симптомов сердечного приступа.

На скорой Спейсе сразу же отвезли в ближайшую больницу и провели детальное обследование с МРТ. По заключению специалистов, сейчас с сердцем знаменитости все хорошо.

Кевин Спейси / Фото: Associated Press

Уже в тот же вечер Спейси появился на сцене фестиваля и сообщил, что чувствует себя лучше. По словам актриса, неожиданный приступ заставил его задуматься о жизни.

"Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и вдруг почувствовал, как вся моя левая рука заняла примерно на восемь секунд. Я сразу сказал об этом людям, с которыми был, и мы немедленно поехали в медицинский центр. Я провел там день, проходя разнообразные тесты. Персонал заботился обо мне и даже провел МРТ. Все оказалось вполне нормально, и я благодарен, что это не что-то серьезное . Это заставило меня подумать о том, насколько хрупка жизнь для всех нас", — сказал Спейси.

Напомним, недавно суд оправдал Кевина Спейси по громкому делу о секс-притязаниях к мужчинам. Судебные тяжбы продолжались с 2017 года, но после шести лет двукратного обладателя "Оскара" оправдали по девяти пунктам обвинения.

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