Кевина Спейси признали невиновным в деле о сексуальных домогательствах

Известный актер Кевин Спейси выиграл суд после громкого секс-скандала с другим актером, Энтони Рэппом.

В Нью-Йорке состоялось очередное заседание, на котором присяжные после часового обсуждения пришли к выводу, что звезда "Красоты по-американски" не причастен к сексуальному преступлению. По мнению суда, Рэпп не смог доказать, что его показания являются правдой.

Как сообщили присутствующие, после завершения заседания Спейси обнял своих адвокатов и без заявлений покинул здание суда.

Кевин Спейси / Фото: Associated Press

Напомним, что Энтони Рэпп одним из первых обвинил актера в сексуальных домогательствах. По его словам, 26-летний Спейси начал добиваться 14-летнего Рэппа после одной из актерских вечеринок. Как рассказал Энтони, тогда пьяный Кевин подхватил его на руки, повалил на кровать и стал приставать.

Осенью 2020 года Рэпп подал иск в суд, где потребовал от Спейси компенсации в размере 40 миллионов долларов. А актер опровергал все обвинения. Звезда даже называл Рэппа "сексуально непривлекательным" и слишком юным.

Энтони Рэпп / Фото: Associated Press

После скандальных заявлений на Спейсе обрушился шквал критики – многие звездные коллеги осуждали поведение актера. Но и это был не конец. После Рэппа в правоохранительные органы поступило еще несколько заявлений о неправомерном поведении Спейси. Среди обвинителей был аноним, заявивший о домагательствах со стороны актера в 17-летнем возрасте, а также бармен и 18-летний сын американской журналистки. Лондонский театр также получил более 20 заявлений о неподобающем поведении актера.

Кевин Спейси / Фото: Associated Press

Из-за секс-скандала Спейси был вынужден поставить на паузу свою карьеру. Более того, Кевину пришлось выплатить 31 миллион долларов компании Netflix, ведь после громких новостей о звезде компании пришлось поставить на паузу сериал "Карточный домик" с его участием, что привело к существенным убыткам.

Но после выигрыша над Рэппом, судебные заседания для Спейси не заканчиваются. Летом актера ждет рассмотрение еще двух дел, по которым его также обвиняют в сексуальных домогательствах.

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