Кейт Бекинсейл насмешила фото, где кот с накрашенными ногтями оседлал ее голову

Звезда показала новые забавные снимки с домашним любимцем.

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл часто радует поклонников забавным медиаконтентом со своим котом Клайвом.

Похоже, домашний любимец звезды из тех, кто считает, что это хозяйка живет у него, а не он у нее. На этот раз Бекинсейл поделилась снимками, на которых ее кот разместился у нее просто на голове. На снимках Кейт позирует на камеру, а Клайв лапами закрывает ей лицо.

Более того, актриса умудрилась своему коту накрасить ногти розовым лаком.

instagram.com/katebeckinsale

"Если вы радуетесь, что кто-то дома, сообщите об этом", — подписала кадры Бекинсейл.

instagram.com/katebeckinsale

Поклонники, в свою очередь, поблагодарили кумира за то, что подняла им настроение и все же посоветовали, иногда не позволять коту садиться себе на голову в образном смысле этого слова.

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