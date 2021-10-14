Кейт Бекинсейл насмешила фото, где кот с накрашенными ногтями оседлал ее голову

Звезда показала новые забавные снимки с домашним любимцем.
Голливудская актриса Кейт Бекинсейл часто радует поклонников забавным медиаконтентом со своим котом Клайвом.
Похоже, домашний любимец звезды из тех, кто считает, что это хозяйка живет у него, а не он у нее. На этот раз Бекинсейл поделилась снимками, на которых ее кот разместился у нее просто на голове. На снимках Кейт позирует на камеру, а Клайв лапами закрывает ей лицо.
Более того, актриса умудрилась своему коту накрасить ногти розовым лаком.
"Если вы радуетесь, что кто-то дома, сообщите об этом", — подписала кадры Бекинсейл.
Поклонники, в свою очередь, поблагодарили кумира за то, что подняла им настроение и все же посоветовали, иногда не позволять коту садиться себе на голову в образном смысле этого слова.
Читайте также: