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Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке с 7-летней дочерью: редкий семейный выход

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Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке с 7-летней дочерью: редкий семейный выход

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Актриса Кейт Бланшетт получила награду на Венецианском кинофестивале.

Обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт ошеломила публику во время кинофестиваля в Венеции. Австралийская актриса получила награду "За лучшую женскую роль" в фильме "Тар". На торжественном мероприятии Бланшетт была в элегантном платье черного цвета, таким образом актриса хотела чтить короля Елизаветы II.

На церемонии Кейт появилась вместе со своей младшей дочерью Эдит, чем удивила поклонников. 7-летняя Эдит вместе со звездной мамой прошлась по красной дорожке.

Пока Кейт получала награду, раздавала автографы и позировала перед папарацци девочка была рядом с мамой актрисы, Джун Бланшетт.

Позже Сеть восхитило видео, на котором Кейт мило поправляет волосы дочери и берет ее на руки посреди мероприятия.

Напомним, Кейт Бланшетт и ее муж Эндрю Аптон удочерили Эдит в марте 2015 года. Также супруги воспитывают троих сыновей – Дешиэла, Романа и Игнатуса.

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