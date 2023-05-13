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Кейт Миддлтон поддержала Украину на "Евровидении-2023" и сыграла Stefania в клипе Kalush Orchestra

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Кейт Миддлтон поддержала Украину на "Евровидении-2023" и сыграла Stefania в клипе Kalush Orchestra

Кейт Миддлтон появилась на "Евровидении-2023"/Фото: Скриншот с видео

Принцесса Уэльская преподнесла сюрприз для зрителей.

К песенному конкурсу "Евровидение-2023" присоединились не только мировые звезды, но и члены британской королевской семьи.

Так, настоящей неожиданностью стало появление Кейт Миддлтон в клипе украинской группы Kalsuh Orchestra для открытия песенного конкурса. Принцесса Уэльская совершила на рояле отрывок из победной песни коллектива Stefania.

Таким образом, жена принца Уильяма продемонстрировала свою поддержку украинцам. В официальном Twitter королевской семьи принцесса Уэльская написала, что была очень рада присоединиться к Kalush Orchestra.

"Сюрприз к "Евровидению"! Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении произведения-победителя в прошлом году. Наслаждайся шоу, Ливерпулю", — написала Кэтрин.

Напомним, что редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2023". Также зрители могут посмотреть прямой эфир в "Киевстаре ТВ".

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Дата публикации
Просмотры
10к
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