Кейт Миддлтон поддержала Украину на "Евровидении-2023" и сыграла Stefania в клипе Kalush Orchestra

К песенному конкурсу "Евровидение-2023" присоединились не только мировые звезды, но и члены британской королевской семьи.

Так, настоящей неожиданностью стало появление Кейт Миддлтон в клипе украинской группы Kalsuh Orchestra для открытия песенного конкурса. Принцесса Уэльская совершила на рояле отрывок из победной песни коллектива Stefania.

Таким образом, жена принца Уильяма продемонстрировала свою поддержку украинцам. В официальном Twitter королевской семьи принцесса Уэльская написала, что была очень рада присоединиться к Kalush Orchestra.

"Сюрприз к "Евровидению"! Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении произведения-победителя в прошлом году. Наслаждайся шоу, Ливерпулю", — написала Кэтрин.

A #Eurovision surprise



Обращайтесь на занятие Kalush Orchestra в специальной распоряжении последнего года winning @eurovision entry.



Наслаждайтесь show, Liverpool pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 13 мая 2023

Напомним, что редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2023". Также зрители могут посмотреть прямой эфир в "Киевстаре ТВ".

Читайте также: