Кейт Уинслет впервые за долгое время показалась на публике с 21-летним сыном-красавцем
Джо Алфи поддержал звездную маму на особенном событии.
Звезда фильма "Титаник", известная голливудская актриса Кейт Уинслет совершила редкое появление на публике с 21-летним сыном-красавцем.
Знаменитость представила фильм "Прощай, июнь", где она не только сыграла главную роль, но и выступила режиссером. Премьерный показ состоялся в Лондоне. На "красной дорожке" Кейт Уинслет поддержал ее 21-летний сын Джо Алфи, который, кстати, был сценаристом картины.
Актриса сияла перед объективами фотокамер в черном обтягивающем платье, демонстрируя свою изрядно похудевшую фигуру. Тем временем сын актрисы выбрал официальный костюм с белой рубашкой, верхние пуговицы которой он не застегивал.
Отметим, Кейт Уинслет является мамой троих детей. Актриса родила первенца в октябре 2000 года, когда находилась в браке с помощником режиссера Джимом Триплтоном. Тогда на свет появилась дочь артистки Мия. Сына Джо Алфи звезда Голливуда родила от второго мужа, режиссера Сэма Мендеса. Сейчас Кейт Уинслет находится в браке с Недом Рокнроллом. У супругов есть общий сын Беар.
