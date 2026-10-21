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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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КГГА не разрешила провести концерт Анны Тринчер во Дворце спорта: певица со слезами сделала заявление

Звезда объявила о переносе шоу и назвала новую дату.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Анна Тринчер

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер перенесла большой сольный концерт «Зірочка Палац», который должен пройти в этом году во Дворце спорта.

Новой датой стало 5 июня 2027 года. Причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в Киеве. Подготовка к масштабному шоу длилась несколько месяцев. Однако из-за постоянных воздушных тревог в столице провести концерт, которого ожидают около 10 тысяч человек, к сожалению, пока невозможно.

«Это очевидный выбор, но он достаточно болезненный и грустный. Не могла смириться с этой новостью. У нас было готово почти все: сшили костюмы, определились с программой, сцена утверждена. Но я получила отказ от Киевской городской администрации о запрещении проведения моего Дворца спорта. Очень грустно сообщать о переносе», — поделилась, едва сдерживая слезы, звезда.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

До последнего Анна надеялась, что встреча с публикой состоится по плану, однако отдает себе отчет, что несет ответственность за огромное количество людей. Так что перенесла концерт на лето в следующем году и даже с юмором добавила, что теперь не придется стоять в очередях в гардероб.

«Я прекрасно понимаю, что собрать 10 тысяч человек в одном помещении в Киеве, постоянно под тревогами, невозможно. Я не могу себе это позволить и взять на себя такую ответственность, потому что ваша безопасность превыше всего», — прокомментировала решение певица.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Тринчер также поблагодарила всех, кто поддерживал подготовку и планировал посетить событие, и заверила, что долгожданная встреча с поклонниками обязательно состоится. Организаторы подчеркнули, что все купленные билеты остаются действительными.

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