KHAYAT рассказал, как в условиях войны снял видеоклип, оператором которого стала его бабушка

Артист рассказал, чем занимается во время войны.

Украинский певец KHAYAT рассказал о своей деятельности во время войны.

Так, в программе "Сніданок з 1+1" знаменитость поделился, что вернулся на родную Кировоградщину. Там вместе с семьей он занимается волонтерской деятельностью и поиском лекарства.

"Мы собираем здесь гуманитарную помощь, моя бабушка врач, есть более доступные возможности по поиску лекарств. Есть еще другие творческие коллеги в Киеве, которые занимаются поиском необходимых лекарств для людей, мы связываемся, сотрудничаем. В первые недели вместе с местными собирали большую машину базовых продуктов для ВСУ, сейчас больше фокусируемся на помощи людям, приехавшим из горячих точек, из Мариуполя и других городов", — отметил KHAYAT.

Недавно певец выпустил новую композицию "Під дощем", посвященную событиям в Украине. Говорит, что после полномасштабного вторжения определенный период не мог ни с кем говорить о собственных переживаниях и впоследствии понял, что песня – это единственная форма, в которой он может выразить свои эмоции. KHAYAT решил сделать видеоработу на песню, к экранизации которой присоединилась и его бабушка, выступившая оператором.

"Бабушка получила почетное звание "Спилберг" в нашей семье, она начала генерировать идеи, помогать. Одной рукой держала фонарик, другой – снимала меня на камеру. Поэтому я понимаю, если в будущем нужна будет экстремальная съемка, то бабушка станет первым человеком, к которой нужно обращаться", — прокомментировал певец.

Прежде всего, после войны KHAYAT хотел бы принять участие в большом послевоенном туре с концертами в маленьких городках Украины. Исполнитель уже обратился в Министерство Культуры с такой идеей и очень хочет, чтобы эту инициативу поддержало как можно больше творческих людей.

Напомним, ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

Читайте также: