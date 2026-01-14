Киану Ривз сводил возлюбленную на оригинальное свидание и зацеловал ее на фоне изысканной елки

Александра Грант и Киану Ривз / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Киану Ривз сводил возлюбленную, американскую художницу Александру Грант, на оригинальное свидание.

Подробностями поделилась избранница знаменитости в своем Instagram. Александра рассказала, что еще в прошлый понедельник, после завершения показа пьесы "В ожидании Годо", Киану пригласил ее на свидание. Актер повел избранницу к особенному месту в Нью-Йорке.

Парочка наслаждалась вечером вдвоем возле рождественской елки Rockefeller Center. Влюбленные успели наделать атмосферных фотографий на фоне новогодней красавицы. В частности, без сладких поцелуев не обошлось.

Реклама

Александра Грант и Киану Ривз

Кстати, влюбленные не только наслаждались невероятной атмосферой, но и катались на коньках. Александра просто не могла не подколоть Ривза. Она отметила, что стать на коньки через много лет, да еще и сменить хоккейные на фигурные - это совсем не шутка. К слову, в свое время актер профессионально занимался хоккеем и играл на позиции вратаря.

Александра Грант и Киану Ривз

Напомним, недавно украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала о неудачных свиданиях. Спортсменка объяснила, почему у нее не складывается личная жизнь.