Киану Ривз сводил возлюбленную на оригинальное свидание и зацеловал ее на фоне изысканной елки
Влюбленные рассекретили, как вместе проводят время.
Голливудский актер Киану Ривз сводил возлюбленную, американскую художницу Александру Грант, на оригинальное свидание.
Подробностями поделилась избранница знаменитости в своем Instagram. Александра рассказала, что еще в прошлый понедельник, после завершения показа пьесы "В ожидании Годо", Киану пригласил ее на свидание. Актер повел избранницу к особенному месту в Нью-Йорке.
Парочка наслаждалась вечером вдвоем возле рождественской елки Rockefeller Center. Влюбленные успели наделать атмосферных фотографий на фоне новогодней красавицы. В частности, без сладких поцелуев не обошлось.
Кстати, влюбленные не только наслаждались невероятной атмосферой, но и катались на коньках. Александра просто не могла не подколоть Ривза. Она отметила, что стать на коньки через много лет, да еще и сменить хоккейные на фигурные - это совсем не шутка. К слову, в свое время актер профессионально занимался хоккеем и играл на позиции вратаря.
