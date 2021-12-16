Киану Ривз впервые прокомментировал свое "грустное" фото, ставшее всемирным мемом

Актер объяснил, почему выглядел так.

Известный канадский актер, звезда "Матрицы" Киану Ривз впервые прокомментировал свой легендарный снимок, ставший всемирным мемом.

Так, 11 лет назад папарацци застукали знаменитость, когда он сидел на скамейке и держал в руках сэндвич. Ривз выглядел невероятно расстроенным. Тогда пользователи Сети взялись создавать фотожабы, добавляя на скамейку героев фильмов и других мемов, и снимок получил название "Грустный Киану".

К слову, такие мемы пользователи делают до сих пор.

На днях 57-летний актер впервые прокомментировал этот кадр. В шоу Стивена Кольбера The Late Show Киану признался, что тогда вообще не грустил, а просто очень хотел есть.

"Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден", – поделился он.

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