Киев атаковали дроны-камикадзе: реакция знаменитостей на утренний обстрел столицы

Сегодня утром, 17 октября, Россия массированно атаковала столицу Украины иранскими дронами-камикадзе. В сторону Киева летело 28 вражеских беспилотников, большинство из которых сбило ПВО.

Впрочем, есть попадания. Вражеский беспилотник попал по жилому дому столицы. По состоянию на 12:25 спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается.

Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на позорный поступок РФ. Они в очередной раз напомнили, что Россия – страна-террорист, и весь цивилизованный мир должен немедленно действовать.

Камалия

"Мой родной Киев сегодня! Россия вновь массированно атаковала города Украины дронами-камикадзе и ракетами! По Киеву были нанесены пять ударов по центру города и жилым домам! Есть пострадавшие и погибшие!" – написала Камалия.

Александра Зарицкая

"Центр Киева. Сегодня. И снова утро случилось не со всеми. Мои соболезнования пострадавшим и потерявшим близких. Не забудем никогда", — выразила свои соболезнования певица.

Юрий Горбунов

"Жилой дом в центре Киева! До и после! "Русский мир" принесен в столицу иранскими дронами! Может время миру разобраться с Ираном!?" – эмоционально написал ведущий.

Alyona alyona

"Приехала в Украину, в Киев, домой и попала под атаку России дронами-камикадзе. Но у меня все хорошо, чего не скажешь о людях, которые были в этом доме... Больно, как впервые, каждый раз. Я никогда не прекращу. повторять и вас призываю: Russia is a terrorist state", — отметила реперша.

Фото: ГСЧС Украины

Рамина Эсхакзай

"Обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев. Когда уже Россия получит награду, которую она заслуживает?! Страна — спонсор терроризма номер один... наверняка с ними может посоревноваться их дружественное государство — Иран. Больше санкций для России ! Более тяжелого вооружения для Украины! И современных систем ПВО", — призвала Рамина.

Андрей Бедняков

"Каждый в своей жизни проходил через соседа-алкаша, бандита или "белочкина". А у нас вообще джекпот. Все проходили, и мы пройдем. Держимся", — написал ведущий.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Леся Никитюк

"Тревожное утро. Друзья, не игнорируем тревогу. Держимся. Ну пусть себе те дроны в ср*ку засунут", — поддержала украинцев Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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