КилимМэн из Kalush Orchestra начал сольную карьеру и представил свой первый трек

Загадочный участник группы Kalush Orchestra – КилимМэн – отныне еще и сольный артист.

Поклонники коллектива знают его как искусного танцора, однако оказалось, что у него есть еще один талант. В своих соцсетях КилимМэн представил первый сольный трек "За стежками" и лирический клип для него.

Видеоработу музыкант снял в поезде "Укразалізниці", который стал символом продления жизни украинцев, несмотря на войну и потери.

"Это, это КилимМэн! Пришло время рассказать вам, кто я на самом деле... Кто-то знает меня как участника группы "KALUSH" и "Kalush Orchestra", кто-то знает меня как уличного пранкера, а кто-то не может понять, как я успеваю проводить столько прямых эфиров, выступать на концертах и снимать тиктоки. Все просто. Я — КилимМэн. И сегодня выходит мой первый трек! Душа Килимеще никогда не была такой открытой, поэтому если хотите узнать, кем я на самом деле", — представил песню артист.

В Kalush Orchestra уже отреагировали на премьеру участника коллектива и ответили на волнение фанатов из-за того, что дальше будет с участием Коврмена в их выступлениях.

"Сегодня очень важный и уникальный момент. Сегодня Ковер из группы Kalush Orchestra и Kalush становится сольным исполнителем. Сольный исполнитель, который будет теперь петь свои сольные песни и будет иметь параллельно сольный проект. Еще частица Kalush будет чаще мелькать в вашей ленте", — высказался лидер группы Олег Псюк.

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