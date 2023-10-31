КилимМен из Kalush Orchestra отреагировал на критику его сольной карьеры: "На самом деле это сложно"

Известный танцор и самый загадочный участник Kalush Orchestra КилимМен, который недавно начал сольную карьеру, прокомментировал хейт своего творчества.

Хотя его репертуар пока насчитывает лишь четыре композиции, однако фанаты успели выразить свое недовольство новым творческим направлением, которое дается знаменитости довольно непросто.

Несмотря на неоднозначность реакции на появление нового украинского артиста, КилимМен продолжает набирать обороты в музыкальной карьере, готовя новые треки. В разговоре с журналистами проекта "Ранок у великому місті" звезда призналась, что хейт усиливает желание развиваться.

КилимМен / Фото: instagram.com/kalush_kylym

"На самом деле это сложно, когда работаешь на двух направлениях, а не одном. Но мы стараемся и дальше готовим еще замечательные песни, которые будут радовать каждого. Если кто-то говорит, что этого не нужно делать, то нужно брать и делать", — высказался молодой певец.

Звезда, который скрывается под маской, успокаивает фанатов, он не оставит ни одно из направлений творчества. По-прежнему он будет танцевать брейкданс в составе группы Kalush Orchestra и будет петь свои песни под неизменным псевдонимом "КилимМен ".

КилимМен / Фото: instagram.com/kalush_kylym

Напомним, что к одной из своих романтических композиций КилимМен записал мистический клип. В нем молодой исполнитель изображает свою обнаженную душу и описывает чувства к девушке.

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