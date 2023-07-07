КилимМен из Kalush Orchestra выпустил свой второй трек и мистический клип к нему

Участник группы KALUSH и Kalush Orchestra, КилимМен вслед за премьерой своего первого сольного трека "За стежками", порадовал фанов еще одной музыкальной новинкой.

Артист представил свой второй сольный трек под названием "Ти моє місце під сонцем". В новом романтическом треке исполнитель обнажает душу и признается в том, что стал зависим от девушки и пытается разобраться в своих чувствах.

"Каждый из нас влюблялся так, что просто сносило крышу, но часто именно такая тяга к кому-то пугает сделать шаг навстречу своим чувствам. Однако, как говорится, судьба и время всегда все расставит на свои места и "твое" точно будет с тобой. Именно об этом мой новый трек", – прокомментировал премьеру КилимМен.

По замыслу режиссера, в начале клипа КилимМен изображен "обессиленным". Ему кажется, что нет надежды и его чувства к девушке бесполезны, но вмешалась "судьба". В видео прообраз судьбы – это шесть танцоров, которые в момент, когда герой сдается, приходят ему на помощь.

Вместе с песней, развивается и сюжет в котором КилимМен все больше и больше набирается силы и в конце, он самостоятельно добирается до берега, где ему навстречу идет героиня и их история заканчивается хэппи эндом.

Напомним, КилимМена называют самым загадочным участником группы KALUSH и Kalush Orchestra. Несколько недель назад артист объявил о начале сольной карьеры. Его первой работой стал трек "За стежки". Лидер групп Олег Псюк подчеркнул, что теперь частица KALUSH и Kalush Orchestra чаще будет появляться в ленте фанатов.

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