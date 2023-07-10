Ким Кардашьян испугала загадочной фотографией с силуэтом женщины в окне: "Я была дома одна"

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян изрядно испугала поклонников новой фотографией.

Звезда поделилась с фанами жуткой историей, случившейся с ней. На прошлой неделе Ким сделала привычное утреннее селфи в зеркале и на несколько дней забыла о нем. Однако позже, листая галерею, знаменитость заметила пугающую деталь на снимке.

Просто за своей спиной Кардашьян увидела силуэт неизвестной женщины, хотя на момент, когда была сделана фотография, звезда была дома наедине. Загадочным кадром Ким поделилась с поклонниками. И действительно, в лучах солнца можно разглядеть женские черты.

"Итак, я сделала это фото на прошлой неделе, когда когда я была дома одна, а сейчас перебирая телефон, я испугалась, увидев женщину в окне", — рассказала Ким.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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