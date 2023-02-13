Ким Кардашьян на отдыхе в горах показала четырех подросших детей от Канье Уэста

Американская телезвезда и бизнесвумэн Ким Кардашьян устроила активный отдых для своих четырех детей.

Вместе с сыновьями, Сейнтом и Саамом, и дочерьми, Норт и Чикаго, знаменитость отправилась на горнолыжный курорт. Фотографиями с уикенда Кардашьян поделилась в своем фотоблоге в Instagram. В качестве подписи к фото Ким добавила эмоджи в виде лыжника.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kimkardashian

На отдыхе в горах звездная семья начали осваивать зимнний вид спорта. Все четверо детей Ким стали на лыжи и вместе с мамой.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян воспитывает четырех детей от скандального рэпера Канье Уэста. В 2015 году у пары родилась дочь Норт, а два года спустя Ким родила сына Сейнта. После рождения второго ребенка супруги хотели еще детей, но решили воспользоваться услугами суррогатной мамы. Именно так в 2018 году родилась Чикаго, а в 2019 – Саам.

В марте 2022 года Кардашьян развелась с Уэстом.

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