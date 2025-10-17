Ким Кардашьян назвала отношения с Канье Уэстом «токсичными» и раскрыла причины их развода

Канье Уэст и Ким Кардашьян / © Associated Press

Американская светская львица Ким Кардашьян назвала отношения с рэпером Канье Уэстом "токсичными" и высказалась о причинах их разрыва.

Знаменитости состояла в браке почти семь лет. Светская львица на подкасте Call Her Daddy говорит, что между ними на самом деле были "токсичные" отношения именно со стороны исполнителя. Особенно это стало ощутимо на фоне ухудшения ментального здоровья Уэста.

Ким Кардашьян говорит, что решение уйти от рэпера было нелегким. Светская львица хотела сохранить семью ради детей. Конечно, она надеялась на изменения, но Уэст не желал этого делать.

"Когда у вас есть дети, уйти точно труднее, чем остаться. Это меняет жизнь каждого навсегда. Вам действительно нужно не торопиться, подождать и посмотреть, произойдут ли изменения. Но как только вы попадаете в ситуацию, когда чувствуете, что ситуация не изменится и не улучшится, тогда вам придется сделать серьезный выбор", - говорит знаменитость.

Канье Уэст и Ким Кардашьян / © Associated Press

Наконец, Ким Кардашьян пришлось уйти от Канье Уэста, и это решение она называет "спасением". Светская львица говорит, что сделала это ради детей, чтобы быть для них замечательной мамой. Знаменитость добавила, что сыновья и дочери с возрастом ее поймут.

Отметим, Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в браке с 2014 года до 2021-го. За это время у них родилось четверо детей - дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм.

