Ким Кардашян официально подала на развод с Уэстом и возвращает девичью фамилию – СМИ

Тем временем рэпер трогательно попросил возлюбленную вернуться во время концерта.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян официально подала на развод с рэпером Канье Уэстом, сменившим свое имя на Е.

Как пишет издание TMZ, светская львица подала юридические документы в пятницу. Если они будут подписаны судьей, то звезда станет официально незамужней. Знаменитость просит судью отделить вопросы опеки над детьми и имущества от семейного положения. Ким также хочет восстановить свою девичью фамилию, отказавшись от слова "Уэст" в двойном Кардашян-Уэст.

Ким Кардашян и Канье Уэст / instagram.com/kimkardashian

Как говорится в сообщении, между эксами не будет никаких споров по поводу воспитания их детей. Они получат общую опеку и будут воспитывать 4 наследников.

Интересно, что за несколько часов до того, как Ким подала заявление об изменении семейного положения, Е вышел на сцену в Лос-Анджелесском Мемориальном Колизее, и когда он исполнял Runaway, в конце песни спел: "Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне сейчас…Если говорить точнее, Кимберли".

Заметим, что теледива еще не успела расстаться с Канье, как закрутила роман с на 13 лет младшим юмористом Питом Дэвидсоном. Как стало известно, Кардашян нравится Дэвидсон тем, что он полная противоположность Уэста. В частности звезда оценила то, что Пит всегда весел, не переживает по пустякам и умеет просто радоваться жизни.

Читайте также: