Ким Кардашьян ошеломила кардинальным изменением имиджа и прической "под мальчика" для фотосессии

Американская светская львица Ким Кардашьян ошеломила поклонников новыми фотографиями.

Увидеть гламурную деву в таком смелом образе фаны точно не ожидали. Кардашьян снялась в стильной фотосессии для юбилейного выпуска журнала CR Fashion Book.

На черно-белых кадрах трудно узнать Ким, ведь для съемок она кардинально изменила имидж и появилась в кадре с ультракороткой прической. Кардашьян позировала в дерзком образе с размазанным макияжем и бровями-нитками.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

На одном из фото звезда лежала на кожаном диване в оверсайз свитере и белых носках, при этом Ким держала в руках горящую сигарету.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

В другом же кадре знаменитость показалась в грязной белой майке и в очках. Также Ким примерила растянутый красный свитер поверх балетной пачки и зажгла бюст в полупрозрачном бра с цветками.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники были шокированы, увидев Ким без ее роскошных длинных волос. Впрочем, звезда успела успокоить фанатов и рассказала, что ее локоны не пострадали – для фотосессии она использовала парик.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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