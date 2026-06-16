Ким Кардашьян ошеломила взрослым видом 13-летней голубоволосой дочери от Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст / © Associated Press

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Американская светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян поздравила дочь от рэпера Канье Уэста с днем рождения.

Норт Уэст 15 июня была именинницей. Девушке исполнилось уже 13 лет. Звездная мама поздравляла дочь с праздником, посвятив ей пост в Instagram. Ким Кардашьян опубликовала серию фотографий Норт, на которых она предстает в довольно провокативных образах — с голубыми волосами, ярким макияжем, массивными украшениями и дерзким нарядом.

Ким Кардашьян с дочерью от Канье Уэста / © instagram.com/kimkardashian

Вместе с тем светская львица адресовала первенцу теплые слова с поздравлениями. Ким Кардашьян отметила, что ее дочь сейчас официально подростка, и ей даже сложно поверить, что она уже такая взрослая. Однако знаменитости очень нравится наблюдать за тем, как Норт меняется. Свои приветствия Ким Кардашьян подытожила словами, что очень любит дочь.

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Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста / © instagram.com/kimkardashian

«С днем рождения, моя Норти! Не могу поверить, что ты уже официальный подросток! Нет никого похожего на тебя, моя девочка! Мне так нравится быть твоей мамой и наблюдать, как ты взрослеешь. Я люблю тебя к тем далеким галактикам с пришельцами, о которых ты рассказывала в детстве, и даже еще дальше», — обратилась к дочери Ким Кардашьян.

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста / © instagram.com/kimkardashian

Подписчики светской львицы тоже активно поздравляли Норт с днем рождения в комментариях. Однако некоторые пользователи были несколько озадачены. Они были удивлены, что девочке всего 13 лет, поскольку она, мол, выглядит значительно взрослее.

Я думала, что ей 16, но ей всего 13…

С фото кажется, что ребенку уже 15 лет. С днем рожденья!

Да ей как будто 17 лет!

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста / © instagram.com/kimkardashian

Отметим, Ким Кардашьян воспитывает четырех детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма. Светская львица стала мамой в браке с рэпером Канье Уэстом, с которым состояла в отношениях более 8 лет.

Напомним, недавно украинский исполнитель Yarmak нежно поздравлял дочь с 7-летием. Рэпер также показывал редкие фото заметно подросшей Соломии.

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