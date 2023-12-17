Ким Кардашьян озадачила своим рождественским подарком: "Это мой настоящий мозг"

Американская светская львица Ким Кардашьян ошеломила поклонников необычным подарком по случаю Рождества.

Так, звезда проходила обследование в одной из самых дорогих клиник. В частности, Ким сделала МРТ своего мозга. Медицинское заведение отблагодарило блогершу за рекламу необычной серебряной статуэткой, которая по форме является точной копией ее настоящих мозгов. Разработчики идеи назвали это произведение искусства "Наши мозги бесценные". Звезда уже успела похвастаться таким оригинальным подарком в своем фотоблоге.

"Очень замечательный подарок по случаю Рождества. Как они прекрасны! Талантливые люди сделали мне скульптуру моих мозгов. Это как мой настоящий мозг!", - рассказала блогерша.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

В общем, мини-скульптура была изготовлена с помощью реальных медицинских метрик Ким и искусственного интеллекта. С этим эскизом работал художник и скульптор.

Также гламурная дева показала кадры, где ее мозг уже был на мониторе. На экране изображена ее 3D модель мозга.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

К слову, эта известная клиника делает МРТ большинству знаменитостей. Говорят, что в своих медицинских базах учреждение имеет снимки всех частей тела Ким.

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