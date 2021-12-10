Ким Кардашян показала себя и старшую сестру Кортни до пластики 27 лет назад

Звезда поделилась архивным фото.
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян решила посмотреть архивные фотографии.
Одним из кадров светская львица поделилась и со своими фолловерами в Instagram. На фото неузнаваемая 14-летняя Ким позировала со старшей сестрой Кортни, которой было 15, в автобусе. Девушки предстали в футболках с принтами и короткими прически. Таким образом, знаменитость показала, как выглядели звездные сестры 27 лет назад до пластики.
"1994 год. Крутость", – прокомментировала сообщение бывшая Канье Уэста.
Всего за несколько часов публикация собрала более 2,2 млн лайков и 8 тысяч комментариев. Так, пользователи писали, что сестры всегда были красивыми.
- Невероятные
- Вы вдвоем такие милые
- Крутые и красивые всегда
- Фотогеничные красотки
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