Ким Кардашьян пригрозила судом бывшему Канье Уэсту за вовлечение дочери в скандал с P. Diddy

Скандальный рэпер Канье Уэст объявил о выходе нового музыкального альбома и разгневал бывшую жену, американскую звезду Ким Кардашьян.

Дело в том, что в одной из новых композиций, которые войдут в альбом, будет присутствовать рэп общей дочери бывших супругов — Норт. Все бы ничего, но вместе с ней к композиции также присоединились певец Шон Комбс, он же P. Diddy, заключенный на фоне обвинений в ряде секс-скандалов, и его сын Кристиан "Кинг" Комбс.

Так, 11-летняя Норт в песне отца под названием Lonely Roads Still Go to Sunshine произносит строки: "Делаю все, что хочу — вот ключ к жизни. Когда ты наблюдаешь за моим сиянием, ты видишь свет. Бегаю по джунглям, как гепард, в окружении фальшивых друзей, которые мне даже не нравятся. Все, что они знают, все не так. Хорошо, спокойной ночи".

А вот начинает новую композицию ее скандальный отец Канье, который говорит по телефону с P. Diddy:

"Я хочу выразить большую благодарность за то, что ты заботишься о моих детях. Никто не обращался к ним, никто не звонил к ним", — говорит Комбс. На это Уэст отвечает: "Конечно, я очень тебя люблю. Ты вырастил меня, даже когда я тебя не знал, понимаешь, о чем я?"

Ким Кардашян с дочерью от Канье Веста / Фото: Associated Press

На это обратила внимание мать Норт. Бывшая жена рэпера призвала его убрать несовершеннолетнюю с трека. Кардашьян отметила, что "направила соответствующие документы" для урегулирования этого вопроса, пишет People. Звезда даже пообещала создать торговые марки на их детей, чтобы в будущем не злоупотреблять их славой. На что рэпер отреагировал словами: "Я никогда больше не буду разговаривать с тобой. Измени это или будет "война".

И пока Ким пытается разорвать все связи семьи со скандальным Шоном Комбсом, ее бывший Уэст, наоборот, знял его сторону. Его никак не возмутили ряд заявлений со стороны известных звезд и жертв P. Diddy, обвиняющих того в секс-торговле и рэкете. Поэтому исполнитель попросил освободить его из тюрьмы. Но дело до сих пор продолжается и суд таки состоится.

