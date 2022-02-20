Ким Кардашян провела видеоэкскурсию по своему дому и похвасталась роскошными машинами

Звезда показала, как живет в США.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян провела видеоэкскурсию по своему имению.

Знаменитость живет в Калабасасе, что недалеко от Лос-Анджелеса в Калифорнии. Так, для издания Vogue светская львица показала свой дом, который выкупила у своего бывшего Канье Уэста после разрыва отношений.

Имение Ким Кардашян / Vogue YouTube

Дом сделан в светлых тонах и очень просторный. Сначала звезда показала кухню, где есть огромный стол из мрамора и гостиная с белым кожаным диваном.

Дом Ким Кардашян / Vogue YouTube

"Все в моем доме действительно минималистично. Я считаю, что в мире так много хаоса, что когда я прихожу домой, хочу, чтобы было действительно тихо и спокойно", – прокомментировала она.

Имение Ким Кардашян / Vogue YouTube

В доме звезды несколько столовых и гостиных с панорамными окнами. Также в имении есть отдельная комната Ким, где она любит пить чай и писать письма детям.

Дом Ким Кардашян / Vogue YouTube

На заднем дворе имения есть баскетбольная площадка, сад и автопарк. В коллекции Кардашян есть, в частности, три роскошных автомобиля – Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach.

Машины Ким Кардашян / Vogue YouTube

"Я хотела, чтобы мои машины будто бы сливались с домом. Я имею в виду, что мой дом серый, и я хотела, чтобы они будто гармонировали с ним. Поэтому я сделала все машины серыми", – поделилась звезда.

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