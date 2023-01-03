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Ким Кардашьян шокировала видео, где показалась с натуральными волосами и без яркого макияжа

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1422
Время на прочтение
1 мин
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Ким Кардашьян шокировала видео, где показалась с натуральными волосами и без яркого макияжа

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ролик, где видно, как выглядит знаменитость в реальной жизни, опубликовала ее дочь.

Американскую звезду Ким Кардашьян привыкли видеть с длинными волосами и ярким макияжем. Именно такими снимками она делится в фотоблоге.

Однако недавно ее дочь Норт опубликовала в TikTok видео, где показала, как выглядит знаменитость дома.

В частности, Ким позирует перед камерой в бежевой пижаме, не скрывая своих натуральных волос. У Кардашьян они короткие и светлого цвета. Также звезда изображена на видео без яркого макияжа.

Ким Кардашьян / ©
Ким Кардашьян

В коротком ролике Ким вместе с дочкой пели и танцевали под рождественскую песню, и поздравляли поклонников с Рождеством.

@kimandnorth ♬ original sound — ✰ Christmas sounds ✰

Напомним, недавно Ким Кардашьян пожаловалась на совместную опеку над детьми с экс-мужем, рэпером Канье Вестом. Знаменитость начала волноваться из-за поведения бывшего на публике, а также его антисемитских заявлений.

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Дата публикации
Просмотры
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