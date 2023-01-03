Ким Кардашьян шокировала видео, где показалась с натуральными волосами и без яркого макияжа

Ролик, где видно, как выглядит знаменитость в реальной жизни, опубликовала ее дочь.

Американскую звезду Ким Кардашьян привыкли видеть с длинными волосами и ярким макияжем. Именно такими снимками она делится в фотоблоге.

Однако недавно ее дочь Норт опубликовала в TikTok видео, где показала, как выглядит знаменитость дома.

В частности, Ким позирует перед камерой в бежевой пижаме, не скрывая своих натуральных волос. У Кардашьян они короткие и светлого цвета. Также звезда изображена на видео без яркого макияжа.

Ким Кардашьян

В коротком ролике Ким вместе с дочкой пели и танцевали под рождественскую песню, и поздравляли поклонников с Рождеством.

Напомним, недавно Ким Кардашьян пожаловалась на совместную опеку над детьми с экс-мужем, рэпером Канье Вестом. Знаменитость начала волноваться из-за поведения бывшего на публике, а также его антисемитских заявлений.

Читайте также: