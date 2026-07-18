Ким Кардашьян сообщила о смерти близкого человека и эмоционально прокомментировала потерю

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Американская светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила о смерти близкого человека.

Печальными новостями знаменитость поделилась в Instagram. Ким Кардашьян рассказала, что ушла из жизни ее бабушка Мэри Джо. Светская львица не скрывает, что для нее это действительно болезненная потеря. В частности, бабушка была ее подругой, собеседницей и родственной душой.

Ким Кардашьян говорит, что именно Мэри Джо научила ее ценить семью, быть трудолюбивой. Бабушка была для светской львицы безумной поддержкой. Знаменитость верит, что теперь ее близкий человек обретет покой.

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Ким Кардашьян с бабушкой / © instagram.com/kimkardashian

«Ты научила всех нас самого главного — ценить семью. И эти ценности мы будем нести с собой всю жизнь! Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и сильной женщиной в бизнесе. Ты всегда верила в меня, поддерживала и была тем местом, где я чувствовала себя в безопасности. Ты действительно была хранительницей нашей семьи, и твоя любовь навсегда вплетена в каждого из нас. Я знаю, что теперь ты обрела покой. Я так сильно тебя люблю и буду скучать по тебе вечно», — высказалась Ким.

Ким Кардашьян с бабушкой / © instagram.com/kimkardashian

К слову, бабушки сестер Кардашьян и мамы Крис Дженнер не стало в возрасте 91 года. Причина ее смерти остается неизвестной. Зрителям реалити о семье Кардашьян Мэри Джо полюбилась через острое словцо, которое она могла выдать, чувство юмора и трогательные отношения с внуками.

Ким Кардашьян с бабушкой и мамой / © instagram.com/kimkardashian

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда «Один дома 2» Бренда Фрикер. Жизнь ирландской актрисы оборвалась в возрасте 81 года.

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