Ким Кардашян в импровизированном фотосете под водой посветила пышными ягодицами и бюстом

Ким Кардашян в импровизированном фотосете под водой посветила пышными ягодицами и бюстом

Актрису сравнили с русалкой.

Популярная американская актриса и звезда Instagram Ким Кардашян очаровала эффектным фото в бассейне.

Так, во время отдыха знаменитость устроила импровизированный фотосет под водой. На фотографии, которым 40-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась в фотоблоге, Ким плывет в бикини. Кардашян посветила пышными ягодицами и бюстом.

instagram.com/kimkardashian

Снимок модель оставила без комментария, а вот ее фанаты не скупились на теплые слова под постом. Так, фаны сравнили красавицу с русалкой.

Маленькая русалка! Такая красивая

О Боже! Это фото года!

Роскошная!

Ким, ты такая красивая и милая

Напомним, ранее ненакрашенная Ким Кардашян в крошечном бикини похвасталась похудевшей фигурой в бассейне. Светская львица восхитила откровенным снимком.

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