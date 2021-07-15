Ким Кардашян в импровизированном фотосете под водой посветила пышными ягодицами и бюстом

Актрису сравнили с русалкой.
Популярная американская актриса и звезда Instagram Ким Кардашян очаровала эффектным фото в бассейне.
Так, во время отдыха знаменитость устроила импровизированный фотосет под водой. На фотографии, которым 40-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась в фотоблоге, Ким плывет в бикини. Кардашян посветила пышными ягодицами и бюстом.
Снимок модель оставила без комментария, а вот ее фанаты не скупились на теплые слова под постом. Так, фаны сравнили красавицу с русалкой.
- Маленькая русалка! Такая красивая
- О Боже! Это фото года!
- Роскошная!
- Ким, ты такая красивая и милая
Напомним, ранее ненакрашенная Ким Кардашян в крошечном бикини похвасталась похудевшей фигурой в бассейне. Светская львица восхитила откровенным снимком.