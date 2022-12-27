Ким Кардашьян в слезах пожаловалась на совместную опеку над детьми с Канье Уэстом: "Это невероятно тяжело"

Американская звезда Ким Кардашьян призналась, что ей очень трудно делиться опекой над четырьмя детьми вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

Причиной обострения отношений между супругами стало поведение рэпера на публике и его антисемитские заявления. Говоря о совместной опеке с бывшим в подкасте Angie Martinez IRL, звезда не смогла удержать слез.

"Это невероятно тяжело. У меня был лучший отец, у меня были лучшие воспоминания и наибольший опыт, и это все, чего я хочу для своих детей. Если они не знают о том, что говорят или что происходит в мире, то зачем мне передавать им эту энергию? Это действительно трудная взрослая тема, с которой они не готовы иметь дело", — поделилась Ким.

Фото: instagram.com/kimkardashian

По мнению Кардашьян, она не должна рассказывать плохое об отце своих детей и вовлекать их в скандалы, связанные с Уэстом. Знаменитость хочет обсудить все с детьми, когда они будут готовы к этому.

"Когда-то мои дети поблагодарят меня за то, что я сидела здесь и не ругала их отца, когда могла. Они поблагодарят меня, и я лично отвечу на все, что они захотят узнать. Это больше не мое дело — влезать в чужие дела", – добавила Ким.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четырех общих детей — 9-летнюю Норт, 7-летнего Сента, 4-летнюю Чикаго и 3-летнего Псалма.

Недавно рэпер снова оскандалился своими заявлениями о симпатии к Путину и Гитлеру.

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