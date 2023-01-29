Кинокомпания Universal Pictures отказалась снимать документальный фильм о Мадонне: в чем причина

Работа над проектом началась еще в 2020 году.

В последнее время 64-летняя певица Мадонна то и дело ошеломляла публику своими откровенными и экстравагантными поступками.

Впрочем, не только фанам выходки поп-звезды стали казаться странными. Терпение лопнуло и в кинокомпании Universal Pictures, которая должна была снимать документальный фильм о Мадонне.

Еще в 2020 году компания объявила о том, что планирует приступить к работе над биографической лентой, но съемки так и не начались. Как рассказал инсайдер изданию The Sun, причиной стала сама Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

По словам инсайдера, звезда стремилась получить "полный контроль" над съемочным процессом, что явилось серьезным препятствием для проекта. Последней точкой в напряженных отношениях с Universal стали слишком откровенные и временами странные посты Мадонны в Сети.

"Мадонна сделала только хуже, ведя себя странно в соцсетях во время всего этого процесса. Она подписала контракт на съемку этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом к тому, чтобы прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за лайками, а просто остановиться и привести фильм в порядок. Ее забавные посты в Instagram всегда являются приманкой для ее преданных фанатов, но они не сыграли хорошей роли на Universal. Боссы студии следили за тем, что Мадонна выкладывала в течение этих месяцев, когда она должна была писать, и были шокированы", — рассказал инсайдер.

Фото: instagram.com/madonna

Все это время кинокоманда продолжала работу над фильмом. Проводилась кастинги на роли в ленте, проходила читка сценария, а также актеры должны были проводить тренировки по хореографии во главе с Мадонной.

В 2021 году за работу над фильмом взялась оскароносная сценаристка Диабло Коди. Однако после нескольких месяцев работы на проекте она уволилась из-за недоразумений с Мадонной.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, недавно Мадонна шокировала фанатов очередной затеей — звезда устроила дерзкую вечеринку со знаменитостями, на которые предложила известному диджею погрузить гениталии в спиртное. Таким образом, певица объявила о своем юбилейном концертном туре.

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