Кинокритики назвали фильм "Вечные" из Джоли и Хайек одним из худших в истории MARVEL

Кинокритики назвали фильм "Вечные" из Джоли и Хайек одним из худших в истории MARVEL

Также нашлось и за что похвалить кинокартинку.

Кинокритики начали обсуждать в Сети супергеройский фильм MARVEL с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в ролях – "Вечные".

В общем, лента выйдет на большие экраны только в следующем месяце. Однако некоторые кинокритики уже успели посмотреть картину. Они оценили "Вечные" как "разочаровывающий" фильм. Хотя и говорят, что "Вечных" — точно не забудешь.

Сценарий по их словам "не дотягивает до идеала, персонажи недоразвиты, а сюжет – перегружен".

"Вечные"

"Иногда мне казалось, что я смотрю очень сложную презентацию PowerPoint. В этом основная проблема: слишком много всего происходит, все направлено к кульминационному сражению со злом", — написал кинокритик The Guardian Стив Роуз, пишет Daily Mail.

К слову, от режиссера ленты Хлои Чжао, снявшей оскароносный фильм "Земля кочевников", ожидали большего.

"Когда я начал смотреть фильм, то больше всего меня интересовало, перенесет ли Хлоя уникальную поэтическую атмосферу с "Земли кочевников" во вселенную блокбастеров, но я этого не дождался. Понятно, что это было разочарование", — отметил кинокритик Оуэн Глейберман.

Хотя и нашли за что похвалить фильм. Кинокритикам понравилось этническое разнообразие, продемонстрированное в блокбастере.

"Четверо "Вечных" — белые, трое — азиаты, двое — темнокожие, один — латиноамериканец. Один — гей, один — с инвалидностью: глухой. И один — андрогинный подросток, который никогда не вырастет", — перечислил всех героев Стив Роуз.

Отметим, супергеройский экшн "Вечные" от MARVEL Studios представляет новую невероятную команду супергероев киновселенной Marvel. Эпическая история, события которой разворачиваются на протяжении нескольких тысячелетий, и бессмертные герои, вынужденные выйти из тени, чтобы защитить человечество от древнейших врагов, Девиантов.

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