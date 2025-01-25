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Кинопродюсер Роднянский оскандалился поддержкой актера из РФ, которого номинировали на "Оскар"

Кинопродюсер Роднянский оскандалился поддержкой актера из РФ, которого номинировали на "Оскар"

Александр Роднянский и Юра Борисов

Знаменитость объяснил свою позицию.

Известный украинский кино и телепродюсер Александр Роднянский отреагировал на список номинантов на "Оскар-2025".

В частности, обратил свое внимание на российского актера Юру Борисова, номинированного на "Оскар" как "Лучшего актера второго плана" в фильме "Анора", где вместе с ним снялось еще много россиян. В своем фотоблоге Роднянский неожиданно признался, что эта новость порадовала его. По мнению украинского продюсера, это свидетельствует о "пощечине пропаганде". Роднянский видит в этом разрушение мифа, что Голливуд якобы предвзято относится к русским.

"Юра Борисов стал первым российским актером истории, номинированным на "Оскар". Это выдающееся достижение талантливого актера. Но написать хочу о том, как еще раз позорно обделалась российская пропаганда. Все последние годы российские СМИ обсуждали пресловутую западную "русофобию" и "отмену великой культуры". И вот – пощечина пропаганде. Российский актер, да ещё и не из числа, как их называют, "уехавших" или "хороших русских", получает главные мировые кинонаграды", — написал знаменитость.

Юра Борисов с актерами
Юра Борисов с актерами "Аноры" / Фото: Associated Press

Более того, кинохудожник "признался в большой любви" к режиссуре фильма "Анора" и игре актеров. Также по душе Роднянскому пришел и сюжет ленты, где изображены отношения российского олигарха с секс-работницей.

"Талант за себя говорит. Не могу признаться в большой любви к этой картине, но роль Борисова хороша. "Анора" Шона Бейкера – комедийная мелодрама для российских эмигрантов в Америке", — выдал кинохудожник.

Правда, украинцы в комментариях сразу упрекнули Александра в его довольно неоднозначной позиции во время того, как на территории Украины россияне совершают кровавые зверства:

  • Александр, вы действительно радуетесь? Кинематограф вне политики?
  • Победа русской пропаганды прямо на лицо… Пусть покажут ему расстрелы наших мужчин русскими
  • Александр, а вы что тоже считаете, что "культура вне политики?" Что это за такой дружеский пост к актеру из страны-агрессора, да еще и не из перечня "хороших"? Не понятно

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала подробности об участии Юры Борисова в фильмах и сериалах, финансировавшихся преступным Кремлем. Что еще известно о россиянине, которого могут наградить "Оскаром" – читайте по ссылке.

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