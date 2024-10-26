Кинопродюсер Роднянский признался, где сейчас его 39-летний сын и пойдет ли он воевать в ВСУ

Известный украинский кино и телепродюсер Александр Роднянский впервые за длительное время рассказал о своем сыне Александре-младшем.

Знаменитость признался, что 39-летний сын живет в Киеве и занимает несколько должностей. Александр-младший выступает советником Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам и руководит стратегией развития известного украинского банка.

"Он в Киеве. Он призывного возраста, но пока работает. Надеюсь, делает нужные для страны дела. Его официальная должность сейчас – советник Зеленского по экономике. Он в Совете директоров крупнейшего государственного банка. Он отвечает за стратегию развития банка. Он профессиональный экономист со специализацией Кембриджского университета", — рассказал знаменитость в интервью "вДудь".

Александр Роднянский-младший

Продюсер также высказался о гражданской позиции сына. Как оказалось, мужчина еще с юности стремился применять зарубежные знания именно в Украине. К удивлению его папы он так и сделал. Александр-младший вернулся на родину и стал востребованным специалистом. К тому же, по мнению Роднянского, его сын при необходимости сможет решиться и служить в ВСУ.

"Он никогда не жил в Украине. До пяти лет был в Украине. С 1991 года жил в Европе. Он приехал и начал романтизировать, что он будет востребован, что он сможет помочь родной стране. Он приехал менять все к лучшему. Такова у него была позиция. Соответственно, если возникает вопрос мобилизации, то он примет ее как необходимость", — пояснил кинопродюсер.

Напомним, недавно певица Оля Полякова спрогнозировала точную дату, когда закончится война в Украине.

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