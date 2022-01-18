Киркоров на украинском языке поздравил Полякову с 38-летием: "Моя Королева ночи"

Артистка вчера отмечала день рождения.

Российский певец Филипп Киркоров дружит с украинской артисткой Олей Поляковой.

Конечно, артист не мог не поздравить Олю с днем рождения. В своем Instagram Киркоров опубликовал видео, на котором изображен вместе с Поляковой.

Кроме того, он трогательно обратился к своей подруге на украинском языке.

"Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга! Номер 1! Будущая королева Евровидения! Поздравляю тебя с днем рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного: здоровье тебе, твоей семье, твоим прекрасным девочкам-красавицам.Твой друг, Король Солнца, Филипп", — обратился к Поляковой Киркоров.

Певица в свою очередь отреагировала на такое чувственное поздравление и поблагодарила певца.

Напомним, в июне прошлого года Киркоров был внесен в "черный список" Минкульта. Певец выступал в оккупированном Крыму. А также он неоднократно высказывался в поддержку Путина.

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