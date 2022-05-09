Киркоров, Петросян и другие: Латвия запретила въезд в страну российским артистам-путинистам

Киркоров, Петросян и другие: Латвия запретила въезд в страну российским артистам-путинистам

Российским артистам, которые поддерживают режим кремлевского диктатора, все чаще стали запрещать въезд в другие страны.

Сегодня, 9 мая, Латвия внесла в список "нежелательных лиц" еще ряд российских знаменитостей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В частности, в список "нежелательных лиц" попали: певец Филипп Киркоров, комик Евгений Петросян, артист Владимир Винокур и художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова. Всем им запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

Евгений Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции правительство приняло решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усманову в список нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

Латвия с начала полномасштабного вторжения России в Украину не первый раз вносит в "черный список" российских артистов, которые поддерживают российскую агрессию. В частности, ранее нежелательными лицами страны стали актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, Мария Шукшина, Игорь Угольников и музыканты Тимур Юнусов (Тимати), Юлия Чичерина.

Что касается Филиппа Киркорова, то раньше ему на пять лет запретили въезжать в Эстонию. Вместе с ним в "черный список" попала и певица Полина Гагарина, выступавшая на концерте, приуроченном к годовщине незаконной оккупации Крыма.

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