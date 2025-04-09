"Киснева станція": топ-10 интересных фактов об автобиографической ленте о жизни Мустафы Джемилева

Мустафа Джемилев / © пресслужба каналу "1+1"

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В четверг, 10 апреля, в украинский прокат выходит биографическая драма “Киснева станція” о знаковом периоде из жизни украинского диссидента крымскотатарского происхождения Мустафы Джемилева.

В 1980 году его как политического заключенного отправляют в ссылку в поселок Зырянка в советской Якутии. Там он работает на кислородной станции: ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом. Именно здесь он встречается с молодой учительницей Сафинар, которая дает ростки надежды на счастливую жизнь.

Премьера фильма должна была состояться еще в 2022 году, но из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину ее пришлось перенести.

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Кадр из фильма “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

Редакция ТСН.ua собрала топ-10 интересных фактов о фильме “Киснева станція”

1. Основан на реальных событиях. Сюжет фильма воспроизводит драматический период ссылки Мустафы Джемилева в 1980-х годах. 8 января 1979 года диссидент был вызван в милицию и арестован за “злостное нарушение правил гласного административного надзора”. На закрытом судебном процессе 6 марта 1979 года Джемилева приговорили к полутора годам ограничения свободы с заменой на четырехлетнюю ссылку в Усть-Майский улус Якутской АССР. 31 мая он был перевезен на Колыму в поселок Зырянка Верхнеколымского улуса. В это время к Джемилеву приехала его будущая жена Сафинар. Он провел несколько лет на отдаленной кислородной станции. Лента показывает не только личную борьбу, историю невероятной любви, но и угнетающую атмосферу советского режима.

2. Уникальное место съемок. Съемки проходили в Украине — Зырянку снимали в Новгород-Северском, в Черниговской области. Работа продолжалась и в Киеве и области, в Херсонской области (Олешковские пески и город Станислав).

Кадр из фильма “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

3. Символическое название. “Киснева станція” — не только название места, где работал Джемилев, но и глубокая метафора. В бесчеловечных условиях главный герой продолжает “дышать” — держать достоинство, убеждение и надежду. Его повседневный монотонный труд напоминает судьбу мифологического Сизифа, героя мифа Альбера Камю.

4. Первая полнометражная драма о Джемилеве. Это первый художественный фильм, посвященный такой значимой фигуре, как Мустафа Джемилев — борец за права крымских татар и символ несокрушимости. Лента помогает более широкой аудитории узнать веские страницы украинской и крымскотатарской истории.

5. В нескольких сценах в ленте снялись дети крымских татар, которые выехали из оккупированного Крыма с семьями в 2014 году и поселились на юге Украины, чтобы поскорее вернуться к родному полуострову по случаю. Сцену с их участием снимали неподалеку от Херсона. Главную роль исполнил Борис Орлов. Также в фильме снялись Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Вячеслав Жила, Сергей Петько, Василий Кухарский (военный ВСУ, погиб в результате тяжелого ранения после длительного лечения), Елена Вахромеева, Эдем Ибадуллаев и другие.

Кадр из фильма “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

6. Дебют для Зои Власенко. Для актрисы Зои Власенко “Киснева станція” стала дебютом в полнометражном кино, позже она снялась в фильме Ахтема Сеитаблаева “Мирный-21”, но это кино вышло в прокат раньше “Кисневої станції”. Творческий путь актрисы начался 17 лет назад в киевском театре на Михайловской.

7. “Киснева станція” — второй совместный проект режиссера Ивана Тимченко и сценариста Михаила Бриниха. Ранее они вместе работали над фильмом “Иловайск 2014. Батальон “Донбасс“. Идея нового фильма принадлежит Ивану, а вот его центральную тему — историю знакомства Мустафы и Сафинар — предложил Михаил. Бриних ныне служит в рядах ВСУ.

8. Активная работа над проектом началась пять лет назад, после личной встречи творческой команды с Мустафой Джемилевым. В течение года съемочная группа проводила подробные интервью с господином Мустафой, в которых он рассказывал о своей жизни, борьбе, друзьях и врагах.

Кадр из фильма “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

9. Образ Мустафы в ленте перекликается с мифом о Сизифе, который вынужден снова и снова толкать камень вверх. Создатели фильма вдохновлялись творчеством Альбера Камю, ведь судьба Мустафы Джемилева — история непрерывной борьбы: за право крымских татар вернуться домой, за свободу и достоинство. После титров фильма есть сцена — так называемый “фильм в фильме”, который является аллюзией на произведение Камю “Миф о Сизифе”.

10. “Киснева станція” — это отражение судьбы многих народов, которые подверглись притеснениям в Советском Союзе — крымчан, украинцев, поляков, евреев и многих других. Фильм напоминает, что таких трагических историй было немало, и каждая из них — это отдельный голос в совместной борьбе против репрессий и несправедливости, а также каким монстром был Советский Союз и какова его наследница Россия.

Генеральные медиапартнеры показа фильма “Киснева станція” — 1+1 Украина и 1+1 media.