Кит Урбан / © Associated Press

После почти двух десятилетий брака с Николь Кидман в жизни кантри-певца Кита Урбана, похоже, начался новый этап.

По данным западных медиа, уже через три месяца после официального развода музыкант не только закрутил новый роман, но и съехался с избранницей, которая значительно моложе его. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на источники из близкого окружения артиста. Инсайдеры утверждают, что именно новые отношения Урбана стали одной из причин, почему его дочери — 17-летняя Сандей и 15-летняя Фейт сейчас демонстрируют особую поддержку именно матери.

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

«Я слышал, что у Кита появилась другая женщина. Именно поэтому девушки сейчас значительно ближе к Николь. Подростки обычно очень привязаны к отцам, поэтому должна быть серьезная причина, почему они открыто идут трое против одного», — поделился собеседник издания.

По словам источника, это легко заметить и в соцсетях Кидман. После разрыва актриса все чаще появляется на фото вместе с дочерьми — во время путешествий, совместных прогулок и различных светских событий.

«Они были вместе в Париже и Сиднее, участвовали в забеге на День благодарения. Постоянно держатся за руки, обнимаются. Это выглядит как единение — мол, мы вместе против всего мира», — отметил инсайдер.

Николь Кидман с дочерьми / © Associated Press

Тем временем сам Кит Урбан, по информации СМИ, сейчас живет в Нэшвилле, США. Там он работает над новым музыкальным альбомом, в котором якобы планирует откровенно затронуть «неудобные» и болезненные моменты своего развода с голливудской звездой.

Тем временем в кулуарах шоу-бизнеса ходят слухи, что новой возлюбленной Урбана может быть 26-летняя кантри-певица Карли Скотт Коллинз — восходящая звезда сцены, младше артиста на 32 года. Мол, «все уверены» в их «серьезных» чувствах. Кроме того, близкое окружение, добавляет, что пара, вероятно, уже живет вместе или готовится к этому.

Карли Скотт Коллинз

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан прожили в браке 19 лет. В начале этого года супруги официально подтвердили развод, который стал неожиданностью для многих поклонников пары. Также уже известно о разделе их родительских прав.