Klavdia Petrivna без грима: как выглядит артистка в новом образе

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

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Украинская певица Klavdia Petrivna показала, как выглядит ее лицо без грима.

Исполнительница очень сильно прославилась в прошлом году. Успех юной артистки был настолько безумным, что она сыграла несколько концертов в киевском Дворце спорта. Особенно поклонники были без ума от таинственности певицы.

Дело в том, что Klavdia Petrivna тщательно скрывала свое лицо или масками, или массивными шляпами, или гримом. Сейчас артистка постепенно отходит от этого сценического образа. Певица готовит к выходу новый альбом "Интимная лирика". По случаю этого Klavdia Petrivna устроила фотосет, чтобы продемонстрировать эмоции будущей пластинки.

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Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

На этот раз исполнительница едва ли не впервые не скрывала лицо гримом. Певица надела берет и повязку на один глаз. Однако наряд совсем не скрывал черты лица артистки. Похоже, постепенно Klavdia Petrivna переходит к новому образу. Судя по комментариям под фотографиями, фанатам знаменитости очень нравятся такие перемены.

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Напомним, недавно Klavdia Petrivna уже демонстрировала новый образ. Артистка изменилась просто до неузнаваемости.