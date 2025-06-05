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Klavdia Petrivna без грима: как выглядит артистка в новом образе
Исполнительница все больше и больше отходит от загадочного образа.
Украинская певица Klavdia Petrivna показала, как выглядит ее лицо без грима.
Исполнительница очень сильно прославилась в прошлом году. Успех юной артистки был настолько безумным, что она сыграла несколько концертов в киевском Дворце спорта. Особенно поклонники были без ума от таинственности певицы.
Дело в том, что Klavdia Petrivna тщательно скрывала свое лицо или масками, или массивными шляпами, или гримом. Сейчас артистка постепенно отходит от этого сценического образа. Певица готовит к выходу новый альбом "Интимная лирика". По случаю этого Klavdia Petrivna устроила фотосет, чтобы продемонстрировать эмоции будущей пластинки.
На этот раз исполнительница едва ли не впервые не скрывала лицо гримом. Певица надела берет и повязку на один глаз. Однако наряд совсем не скрывал черты лица артистки. Похоже, постепенно Klavdia Petrivna переходит к новому образу. Судя по комментариям под фотографиями, фанатам знаменитости очень нравятся такие перемены.
Напомним, недавно Klavdia Petrivna уже демонстрировала новый образ. Артистка изменилась просто до неузнаваемости.