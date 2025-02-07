Klavdia Petrivna без маски и в объятиях известного певца перепела хиты финалистов Нацотбора

Певица восхитила каверами своих фаворитов на конкурсе.
Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna, которая до недавнего времени пряталась за шляпами и масками, предстала без образа.
В преддверии Национального отбора на "Евровидение-2025" певица покорила украинцев исполнением нескольких песен финалистов конкурса. В частности, Klavdia без грима спела конкурсный трек Маши Кондратенко "No Time to Cry" и FIЇNKA "Культура". Ркезультатом она поделилась в фотоблоге.
Рядом со звездой при записи каверов можно увидеть ее товарища, певца OSTY, с которым они уже выпускали дуэтные песни. А в этот раз музыканты придали конкурсным песням Нацотбора нового звучания и очаровали оригинальностью.
К слову, видео уже насобирало множество комментариев. Украинцы взялись оценивать дуэт и оставили ряд комплиментов. Более того, одна из членов жюри нынешнего нацотбора Екатерина Павленко даже призналась, что в будущем видит артистов на сцене "Евровидения". Кроме того, Кондратенко и FIЇNKA также выразили восторг от перепева их хитов.
- "Хочу увидеть вас на нацотборе. Вместе, отдельно, как угодно. А еще лучше на "Евровидении" — Екатерина Павленко
- "Ну мои" – Маша Кондратенко
- "Огонь" – FIINKA
- Если бы Клава и Ости пошли вместе на "Евровидение" с песней "Культура", тогда была бы однозначно за них! Здесь они звучат совсем иначе
- Это действительно нереально круто!
Напомним, ранее Klavdia Petrivna уже рассказывала о намерениях подать свою композицию на нацотбор. Более того, она даже опубликовала фрагмент трека, который должен был покорить еврофанов.
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