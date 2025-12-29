ТСН в социальных сетях

Klavdia Petrivna без масок в новом образе пришла на эфир "Танцев со звездами" и очаровала выступлением

Певица, которая ранее была инкогнито, выступила в новом амплуа.

Klavdia Petrivna на "Танцах со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Украинская певица Klavdia Petrivna появилась на благотворительном спецэфире «Танцев со звездами».

Так, артистка для помощи сбора на прицельную эвакуацию военных вышла на паркет со сразу двумя песнями — «Я тобі брехала» и «Я щаслива». Для эффектного появления звезда уже отказалась от сокрытия лица за масками и нарядами. На этот раз она покорила голосом и танцами, воспользовавшись только париком. Образ довершил костюм с накидкой и макияж.

Также во время выступления своей атмосферы добавил шоу-балет в оригинальных костюмах и гримах. Они добавляли драйва и эмоций безумному номеру исполнительницы.

Klavdia Petrivna на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

Klavdia Petrivna на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

Кстати, такое появление Klavdia Petrivna на паркете стало ее первым выступлением на украинском телевидении. Тем не менее, до этого звезда собирала миллионы прослушиваний на своих композициях и два аншлаговых Дворца спорта.

Отметим, на благотворительном спецефире «Танцев со звездами» уже выступили все 12 звездных пар. Сейчас они ожидают результатов зрительского голосования, которое продлится до конца суток 29 декабря. Линии для голосования уже открыты, а номера указаны в соцсетях шоу и звучат в спецефире. Каждый голос за фаворита равен донату.

