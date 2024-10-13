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Klavdia Petrivna ошеломила кардинальным изменением образа: как теперь выглядит певица

Klavdia Petrivna ошеломила кардинальным изменением образа: как теперь выглядит певица

Klavdia Petrivna

Артистка отыграла концерт во Львовской области, где ее было просто не узнать.

Популярная певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, ошеломила фанатов кардинальным изменением образа.

Артистка отыграла концерт в селе Новый Яр, что в Яворовском районе Львовской области. На сцену певица вышла к поклонникам в новом образе. Если же во время концертов в Киеве Klavdia Petrivna предстала перед зрителями в белом парике, костюме и массивных артистических очках, что скрывали лицо, то во Львовской области она решилась на эксперимент.

Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / © instagram.com/klavdia_petrivna
Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

К зрителям Klavdia Petrivna вышла в черном парике, который раньше вообще не использовала. Певица была одета в красный костюм и у нее был яркий макияж. Правда, хоть исполнительница в Киеве и решилась на одном из концертов показать свое лицо, во Львовской области не стала этого делать. На сцене звезда выступала снова с массивными очками. Образ исполнительница дополнила красным беретом.

Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / © instagram.com/klavdia_petrivna
Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Впрочем, это был не единственный сценический образ Klavdia Petrivna. Конечно, артистка сменила несколько костюмов, среди которых были и те, к которым привыкли поклонники: маски, что скрывают лицо, массивные шляпы и одежда свободного кроя.

Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / © instagram.com/klavdia_petrivna
Концерт Klavdia Petrivna во Львовской области / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Напомним, недавно певица Оля Полякова решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. Артистка подстриглась под каре и показалась с короткой прической.

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